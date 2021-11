En Touraine, les Restos du Cœur veulent aussi développer les services d'aide à la personne

Les Restos du Cœur en Indre-et-Loire, ce sont près de 800 bénévoles qui font tourner l'entrepôt de Rochepinard, réalisent la ramasse de produits alimentaires dans les supermarchés et qui font fonctionner les 22 centres de distribution un peu partout dans le département.

Chaque semaine, ils distribuent entre 45 et 50 000 repas aux 9 000 bénéficiaires. " Cette année, il n'y a pas d'augmentation importante constatée à ce jour", précise Michel Flamé, le président des Restos du Cœur en Indre-et-Loire. "Mais c'est la population qui change. Avec davantage de jeunes, beaucoup d'étudiants. Ils sont cette année 200 inscrits au centre de Tours-Febvotte qui leur est réservé chaque samedi matin."

"La crise sanitaire a surtout accentué la précarité de ceux qui étaient déjà en difficulté. Comme les familles monoparentales, des personnes seules aussi, isolées dans leurs logements".

Les Restos du Cœur veulent aussi développer tous les services à la personne

Si l'aide alimentaire est centrale, les Restos du Cœur proposent aussi tout un panel de services d'aides à la personne. "C'est la deuxième facette des Restos du Cœur qui est un petit peu méconnue", reconnait Michel Flamé. "C'est destiné à remettre nos bénéficiaires dans le circuit, leur redonner une autonomie".

"Ça peut être des ateliers de français, du soutien à la recherche d'emploi. En deux mois, 20 bénéficiaires ont ainsi retrouvé de l'emploi. C'est aussi du micro-crédit, de l'aide juridictionnelle.

On va mettre aussi dans tous nos centres des points-conseils informatique pour lutter contre la fracture numérique. Aujourd'hui, si on ne sait pas se servir d'un ordinateur, si on n'a pas d'accès internet, on augmente notre précarité. Et nous recherchons justement des bénévoles pour nous donner un coup de main sur ce créneau-là quelques heures dans la semaine".

Le 23ème centre de distribution sera itinérant

"Il sera sur des roues. Ce sera un camion qui parcourra les zones rurales d'Indre-et-Loire, toutes celles qui sont éloignées de nos centres fixes. On va aller vers des personnes démunies pour leur apporter de l'aide alimentaire.

Ce projet est en construction. Nous avons pu financer le camion grâce au plan de relance de l'Etat. Là, nous sommes en contact avec les mairies pour savoir celles qui acceptent de nous recevoir. Le but c'est d'être prêt pour le début de la campagne d'été à la mi-mars prochain".