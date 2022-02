Partis d'Hendaye et de Saint-Palais en fin de matinée ce mercredi, des covoiturages se sont retrouvés à Bayonne en début d'après-midi pour faire la route ensemble jusqu'à Paris pour protester contre le pass vaccinal. Environ 150 personnes étaient réunies pour le départ de ce "convoi de la liberté".

VIDEO - Entre 150 et 200 personnes réunies à Bayonne pour le départ d'un "convoi de la liberté"

Ils veulent protester contre la politique sanitaire du gouvernement à Paris : des covoiturages se sont élancés de plusieurs villes de France ce mercredi pour rallier la capitale, en vue d'une journée de mobilisation samedi. Parmi ces "convois de la liberté", le nom donné à leur opération, l'un partait du Pays Basque. Après avoir quitté Hendaye et Saint-Palais en fin de matinée, les militants se sont retrouvés à Bayonne à 14 heures sur le parking d'Intermarché, près de l'entrée d'autoroute, pour le départ vers la capitale. Des milliers d'opposants au pass vaccinal ont annoncé sur les réseaux sociaux vouloir "rouler sur Paris" dans le cadre d'une action inspirée par celle des routiers canadiens qui bloquent le centre de la capitale Ottawa.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les militants présents, tous ne participent pas au convoi, certains étaient là par solidarité. "Je suis venue pour soutenir un mouvement d'unification des citoyens français, européens et du monde", explique Nathalie. "Les citoyens demandent d'une façon pacifique, mais très déterminée, que les droits de l'homme soient respectés et que les processus démocratiques soient remis en ordre de fonctionner correctement. Ils ont été mis à mal par la mise en place d'un ordre qui, sous couvert de protéger les citoyens, est un ordre de marche vers un totalitarisme sanitairo-digital. C'est bien de vouloir être protégé, mais c'est bien aussi que les droits humains élémentaires soient respectés et c'est bien que les citoyens soient écoutés."

On demande d'une façon pacifique, mais on ne laissera pas tomber - Nathalie, opposante au pass vaccinal

Nathalie Copier

Les covoiturages comptent "rouler sur Paris" samedi © Radio France - Paul Nicolai

Ils entendent protester contre la politique sanitaire du gouvernement © Radio France - Paul Nicolai

Environ 200 personnes se sont retrouvées sur le parking d'Intermarché à Bayonne © Radio France - Paul Nicolai