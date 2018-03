Périgueux, France

Les molossoïdes, les terriers, les retrievers, les spaniels et ou encore les lévriers. Ce week-end le parc des expositions de Périgueux se transforme en exposition canine géante. 200 races de chiens sont représentées et près de 2.000 animaux sont au rendez-vous.

L'enjeu est de taille car de nombreux chiens sont ici pour participer à des concours de beauté. Le vainqueur se rapproche un peu plus du titre de plus beau chien de France voire du monde.

De nombreux concours de beauté sont organisés dans toutes les catégories de chiens mâles et femelles © Radio France - Manon Derdevet

De nombreux petits chiots sont également proposés à la vente. Comptez tout de même 1.000 euros pour certains d'entre eux.

Ces petits chiots golden retriever sont à la vente à l'exposition canine © Radio France - Manon Derdevet

Pour ceux qui veulent se faire plaisir, de nombreuses races de chiens sont proposés à la vente. © Radio France - Manon Derdevet

Entre concours de beauté, vente de petits chiots et parcours d'agilité pour chiens, l'exposition canine internationale de Périgueux met le chiens à l'honneur sous toutes ses coutures.

Un rendez-vous très attendu pour les éleveurs

Pour les amateurs de chiens, cette exposition est également l'occasion de découvrir de nombreuses races de chiens avec leur maître passionnés. Beaucoup passent leurs journées à entraîner et chouchouter leurs animaux. "On a une belle vie de chien" s'amuse Philippe un éleveur de chien de Saint Priest les fougères. Chaque jour, il vie pour ses chiens et les entraîne 6 h par jour pour qu'ils soient les plus beaux.

"On a une belle vie de chien" Philippe, éleveur à Saint Priest les fougères

Et sa formule fonctionne, "mon chien Oniaka , un retriever à poils longs a déjà été sacrée championne d'Espagne, champion de Croatie, champion du Luxembourg et champion international de beauté notamment" explique fièrement l'éleveur.

Oniaka est un retriever à poils longs déjà champion de France, de Suisse ou encore champion international de beauté © Radio France - Manon Derdevet

Et pour amuser les visiteurs de nombreuses animations sont également proposées. Comme ces chiens qui se sont baladés dans l'exposition en tractant une petite charrette.

Des chiens ont tractés une charrette avec à l'intérieur d'autres petits chiens © Radio France - Manon Derdevet

L'exposition est ouverte ce dimanche 11 mars de 07h à 17h. L'entrée est gratuite.