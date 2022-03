VIDÉO - 35 M3 de matériel pour les réfugiés ukrainiens en Slovaquie en provenance de Beaucaire

35 M3 sont partis ce lundi de Beaucaire (Gard) à destination de Kosice en Slovaquie. Médicaments, alimentaire sec et produits d'hygiène pour les réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays. 3 camions affrétés par OGF - le groupe national plus connu sous le nom de PFG et 6 bénévoles pour un périple long de 4.200 Km (aller/retour). Les 3 camions de Beaucaire vont rejoindre un convoi de 14 autres camions - qui eux - sont à destination de la Pologne. L'entreprise a pris en charge les frais connexes - salaire payés, mis à disposition des camions, frais d'essence - de l'ordre de 35.000€. "C'est dans notre ADN" explique Xavier Ximenes, son directeur délégué Sud-Est.

Avant le départ une longue préparation

Une dizaine de jours pour préparer ce voyage humanitaire avec aussi Brigitte : "avec mon mari, nous sommes retraités, quand on voit les images, on ne peut pas rester sans rien faire, c'est une petite pierre mais il faut aider ces gens". Récolter les dons, préparer l'itinéraire, faire jouer les réseaux pour les à cotés, Pierre Murciano de l'agence PFG de Rodez conduit un des camions gardois : "grâce au réseau rotary nous serons accueillis ici ou là, après le plan B, c'est la débrouille, on s'adapte".

Le convoi de Beaucaire rallie ce jeudi Kosicé à 100 km de la frontière ukrainienne pour distribuer l'alimentaire et participer à la vie d'un camp où il y a peu d'aide internationale et beaucoup de réfugiés. Julie Fauret de l'agence de Frontignan: "dans ces situations là, on a besoin de cœur et d'énergie, je ne me suis pas posé la question, je vais là-bas et je vais tout faire pour les aider".

A la douleur on oppose la chaleur

Une bonne vingtaine de personnes - qui ont toutes contribuées de près ou de loin à cette aventure humanitaire - ont assisté au départ de Beaucaire. Ce jeudi à Kosice seront distribués les aliments secs : "nous participerons aussi à la vie dans le camp, distribution de soupe et surtout distribuer de la bienveillance" Vincent Sanchis de PFG Beaucaire. Le lendemain, les bénévoles sont à Ouchroum, encore plus près des zones de bombardement, pour livrer les médicaments qui seront à suivre acheminés par train jusqu'à Kiev : "c'est la partie la plus compliquée du voyage, mais nous allons faire attention, on y a pas tellement pensé, ce qu'on souhaite c'est remplir notre mission". Retour à Beaucaire - normalement - dimanche.