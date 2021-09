VIDÉO - 4.500 manifestants anti-pass sanitaire à Montpellier

Ce samedi 18 septembre 2021, pour le dixième samedi de mobilisation anti-pass sanitaire, 4.500 manifestants se sont rassemblés à Montpellier. Les opposants ne croient pas aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron, qui a évoqué un possible retrait du pass plus tôt que prévu, dans certaines zones.

Deux mois et demi après le début de la mobilisation anti-pass sanitaire, 4.500 manifestants (3.000, selon la police et la Préfecture) se sont rassemblés à Montpellier, ce samedi 18 septembre 2021. Un chiffre similaire à celui du week-end dernier et deux fois moins important qu'au pic de la mobilisation montpelliéraine (10.000 le 31 juillet).

Les manifestants se sont retrouvés sur la place de la Comédie, pour une prise de parole qui a notamment évoqué le cas de ces soignants qui ont perdu leur travail par refus de recevoir une première dose de vaccin avant le 15 septembre. Les manifestants ont scandé "Macron démission" et "Macron en prison". Comme les derniers week-ends, le cortège était composé, entre autres, de soignants, de gilets jaunes et de parents, inquiets pour leurs enfants.

Puis le cortège a marché, dans une ambiance festive. Comme d'habitude, la Préfecture avait imposé un itinéraire : rue de la Loge jusqu'au Peyrou puis Boulevard Henri IV, pour revenir via l'Esplanade Charles-de-Gaulle. Au Peyrou, les manifestants ont préféré redescendre, toujours dans une ambiance de fête, par le boulevard du Jeu de Paume.

Le gouvernement agit comme un cocher. On fouette la monture pour qu'elle avance plus vite. Puis, de temps en temps, on redonne du mou pour qu'elle puisse respirer. Et on en remet une couche! - Marko, manifestant

Jeudi dernier, lors d'un déplacement dans l'Eure-et-Loire, le Président de la République a évoqué une possible suspension du pass sanitaire avant la date butoir du 15 novembre, dans les zones où le virus circule le moins. Dans l'Hérault, les chiffres sont effectivement en baisse : le taux d'incidence est de 134 cas pour 100.000 habitants, contre 618 en juillet (le pic de la 4e vague chez nous). Le taux reste donc au-dessus des 50 cas pour 100.000.

Les manifestants présents dans le cortège montpelliérain ne croient pas aux dernières annonces du chef de l'État. "Je n'y crois pas parce qu'à chaque fois qu'ils font des annonces, il ne les respectent pas, juge Agnès. On n'était pas censé avoir de pass sanitaire." - "J'attends de voir les choses concrètement avant de me réjouir, avoue Thibaud. On espère, c'est pour ça qu'on est là." Pour Rosy, gilet jaune depuis trois ans, une suspension du pass sanitaire ne changerait rien : "Cette manifestation, elle coule de source. Les mouvements sociaux, ils sont là, latents." Elle reste déçue que la mobilisation s'essouffle avec le temps.