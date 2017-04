Vidéo : quatre navires de la Marine Nationale accostent à Bordeaux

Quatre navires de la Marine Nationale sont arrivés ce vendredi matin à Bordeaux. "Léopard", "Lion", "Lynx" et "Chacal", des bateaux-école, qui sont en escale au port de la Lune jusqu'au 1er mai.

Quatre bateaux école de la Marine Nationale sont en escale à Bordeaux. Ils sont arrivés ce vendredi matin peu après 10h. L'un après l'autre, ils ont remonté la Garonne avant d'arriver à faible allure pour réaliser les manœuvres d'approche du quai Richelieu. Les "Léopard", "Lion", "Lynx" et "Chacal" sont amarrés au ponton d'honneur jusqu'au 1er mai fin de matinée, le pont Chaban Delmas sera ainsi fermé de 11h30 à 12h30 lors de leur départ.

Mis à l'eau en 1982 et 1983, ces navires école de type Léopard servent à la formation des officiers et officiers-mariniers chefs de quart. Chaque équipage est composé d'un officier, 10 officier mariniers, quatre quartiers-maîtres et matelots ainsi que deux officiers et deux officiers mariniers instructeurs qui encadrent 18 élèves. Parmi ces quatre navires, en escale dans la capitale de la Gironde, le Léopard a pour ville marraine Libourne.