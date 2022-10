VIDÉO - 400 pompiers venus de toute la France s'entraînent sur un faux tremblement de terre en Dordogne

Ne vous étonnez pas si vous voyez des dizaines de camions de pompiers en Périgord vert, autour de Périgueux et de Bergerac. 400 pompiers venus de toute la France sont en Dordogne depuis mardi soir et jusque jeudi midi. Ils s'entraînent à réagir en cas de tremblement de terre.

ⓘ Publicité

Un hôtel, un hangar et un tunnel

C'est la toute première fois que cet entraînement a lieu en Dordogne. Le scénario a été élaboré en prenant exemple sur la catastrophe du Teil en Ardèche en 2019, qui avait fait quatre blessés . Ici, pour l'exercice, les pompiers doivent intervenir sur un tremblement de terre qui a frappé tout le département. Ils sont appelés pour secourir des victimes dans trois lieux : un hôtel, un hangar, et sous un tunnel où passait un train.

16 stagiaires évalués

400 pompiers participent à l'opération, mais l'exercice est encore plus important pour seize d'entre eux, des stagiaires qui se préparent à être nommés chefs de section. C'est à eux de diriger les opérations et de répartir les troupes. Les exercices durent plusieurs heures, pendant lesquelles les pompiers doivent sécuriser les lieux, retrouver les victimes (des pompiers déguisés ou des mannequins), et les prendre en charge. Le tout dans des bâtiments qui menacent de s'effondrer et avec le risque de réplique.

loading