VIDÉO - 50 ans après, revivez les premiers pas de l'Homme sur la Lune avec "Apollo 11 : Retour vers la Lune"

Tous ceux qui l'ont vécu se souviennent de ce 21 juillet 1969, quand Neil Amstrong a posé son pied sur le sol lunaire vers 3h56 du matin en France. Un événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui a été capturé par des caméras.

Si l'on connaissait des images de ce premier moment sur la Lune, la Nasa a mis à disposition de nouvelles séquences ainsi que des sons, pour pouvoir comprendre heures par heures tout ce qu'il c'est passé durant les huit jours qu'ont duré l'expédition vers notre satellite.

Dans l'intimité des astronautes

Ce documentaire fait revivre l'intimité des trois astronautes, Neil Amstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin pendant le décollage, la mise en orbite ou encore l'alunissage et le retour sur Terre. Il est possible de découvrir les discussions au sein de la capsule Columbia pendant cette mission, mais aussi les communications avec la base de Houston.

C'est aussi l'occasion de se rendre compte de l'impact scientifique mais surtout émotionnel de cet événement qui a marqué les esprits des 600 millions de téléspectateurs réunit pour le premier pas de l'homme sur la Lune.