VIDEO - A Lille, 500 manifestants gilets jaunes et 4 interpellations

Lille, France

C'était un samedi de plus de manifestation pour les gilets jaunes même si celui-là avait un goût particulier. Il y a un an, le mouvement social naissait avec beaucoup de monde à l'époque autour des rond-points ou dans les centre-villes pour manifester. Un an plus tard, les rangs des gilets jaunes se sont clairsemés mais un regain de mobilisation était quand même observé. Frédéric, agent de production de 45 ans, est un gilet jaune de la première heure :

Faut pas oublier que des gens ont laissé un oeil, il faut leur montrer qu'on les soutient !

4 interpellations à Lille

Parcours inhabituel à Lille. Le départ avait lieu de la Place de la République mais les manifestants ont ensuite traversé les quartiers Moulins et Fives pour terminer place de Geyter. Moins d'une centaine de personnes étaient dans la rue le 9 novembre, ils étaient 500 ce 16 novembre 2019. Globalement, la manifestation s'est déroulée dans le calme malgré quelques moments de tension près de la friche Saint Sauveur. Des projectiles ont été lancés sur les CRS qui ont répliqué par de courtes charges et des gaz lacrymogènes. 4 personnes ont été interpellées et une manifestante a dû être prise en charge par les pompiers, visiblement très incommodée par les fumées.