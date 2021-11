VIDÉO - 60 jours sous terre : le défi du spéléologue de La Croix-en-Touraine commence ce lundi

C'est un défi fou et une expérience aux multiples facettes scientifiques : ce lundi, le spéléologue de La Croix-en-Touraine Jean-Philippe Troux et son acolyte Patrick Candela descendent dans la grotte de Trabuc, dans le Gard. Ils n'en ressortiront que le 27 janvier, après 60 jours d'isolement.

Le grand jour... ou plutôt le début d'une longue nuit pour Jean-Philippe Troux ! Le spéléologue de La Croix-en-Touraine débute ce lundi son expérience avec son ami Patrick Candela, également spéléologue. Tous deux descendent dans la grotte de Trabuc, dans le Gard, où ils vont totalement s'isoler pendant 60 jours, à 150 mètres de profondeur. Certains accès à la grotte ont été totalement condamnés pour empêcher les contacts avec le monde extérieur. Un défi un peu fou, un plaisir pour ces spéléologues chevronnés, mais aussi une expérience scientifique aux multiples facettes. "On va faire des études de climatologie, observer les insectes cavernicoles, faire un gros travail de géologie avec une cartographie de la grotte" explique Jean-Philippe Troux.

La veille de son départ pour le Gard, Jean-Philippe Troux nous reçoit entre deux bagages. Si le camp dans la grotte est déjà installé et du matériel déjà sur place, il reste les ultimes préparatifs... et les petits réconforts à glisser dans le dernier sac. Un harmonica "pour faire un peu de musique sous terre", un petit pinceau "pas pour du street-art mais du cave-art !" sur des panneaux de bois. C'est évidemment le matériel scientifique et les vivres qui occupent la place la plus importante. Sur place, un véritable camp est installé, avec un petit jardin pour cultiver des endives, une cuisine... et des toilettes.

Outre leurs expériences liées à la grotte, les deux aventuriers vont aussi mesurer l'effet du temps passé sous terre sur leur corps et sur leur moral. Cela n'inquiète pas Jean-Philippe Troux, qui se réjouit à l'idée de fêter ses 49 ans sous terre. "Ce n'est pas commun, de fêter son anniversaire sous tête... c'est déjà un cadeau!" Anniversaire, Noël, jour de l'An, tout cela dans une grotte... on nous murmure que des bougies et une bouteille de champagne se sont glissés dans les bagages.

L'expérience des deux spéléologues est à suivre sur leur page Facebook Trabuc Explo.