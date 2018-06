Châteauroux, France

La limitation à 80km/h sur les routes secondaires au lieu de 90 entrera en vigueur ce dimanche 1er juillet prochain. Cette mesure permettra de sauver entre 300 et 400 vies par an défend le gouvernement. Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, a rappelé ce jeudi matin sur France Bleu Berry, l'objectif principal de cette mesure : "c'est une mesure de lutte contre les accidents pas contre la vitesse. On s'appuie sur des données scientifiques : quand vous baissez de 1% la vitesse moyenne vous baissez de 4% les morts. La Suède a baissé la vitesse de 10 km/h et ces chiffres se vérifient. On roule moins vite, on freine plus vite".

Quand vous vantez votre région auprès des touristes, est ce que vous vantez vos morts ? Là vous pourrez dire que vos routes sont plus sûres ! " - Emmanuel Barbe

Aux élus locaux qui sont vent debout contre cette mesure, Emmanuel Barbe répond avec une phrase choc : "elle est déjà punie la ruralité aujourd'hui, parce qu'on meurt beaucoup plus sur vos routes. Quand vous vantez votre région auprès des touristes, est ce que vous vantez vos morts ? Là vous pourrez dire que vos routes sont plus sûres ! "

Le délégué interministériel à la sécurité routière comprend qu'il y ait des craintes dans les départements ruraux notamment. Il a voulu encore une fois rassurer : "On perdra très peu de temps, quelques minutes à peine. Et je rappelle qu'en roulant moins vite vous pouvez freiner mieux, on gagne 13 mètres. Certains accidents seront inévitables, certains seront évités".