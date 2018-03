Le Mans, France

Edouard Philippe est en Sarthe ce vendredi pour défendre la limitation à 80 km/h. Le délégué général de 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseray qui était notre invité sur France Bleu Maine lui a lancé un SOS.

Je connais bien Edouard, on a bossé plus de quatre ans ensemble

"Je ne sais pas si ce vendredi, je vais être reçu par Edouard" nous dit le délégué général de 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseray. "Je l'appelle Edouard parce que l'on a bossé quatre ans ensemble, j'ai pris mon café avec lui, on s'est déplacé ensemble. Aujourd'hui, il lit mes messages sur messenger et il n'y répond plus. J'ai l'impression d'être devenu le diable alors qu'avant il était bien content de pouvoir m'inviter boire un verre avec lui au Bourbon, en face de l'assemblée nationale, et j'étais déjà DG de 40 millions d'automobilistes donc les choses ont bien changé".

À l'époque, son discours n'était pas le même du tout. Edouard est quelqu'un de pragmatique et c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant des années, suffisamment pour savoir que c'est quelqu'un qui a oublié d'être bête et aujourd'hui, je ne le reconnais plus".

"Si j'arrive à le voir je vais lui dire qu'il est dupé. Je vais dire à Edouard que son expérimentation à 80 elle ne fonctionne pas. Je vais lui dire qu'il fait du mal à beaucoup de gens sur les territoires locaux qu'on ne parle que de ça. On comprendrait une modulation des limitations de vitesse un peu comme ce qu'imagine l'Allemagne avec des limitations par rapport aux largeurs de la route".

Edouard si tu m'écoutes, tu ne peux pas continuer, ce n'est pas une mesure populaire

"C'est une posture délicate parce qu'un premier ministre ne veut pas perdre la face, c'est à dire qu'en ayant annoncé cette mesure, il aurait du mal à dire qu'il revient dessus" poursuit le délégué général de 40 millions d'automobilistes Pierre Chasseray. "Alors, il faut l'aménager cette mesure, il faut faire preuve de bon sens. Je pense qu'Edouard en sortirait grandi. Edouard si tu m'écoutes, et je n'en doute pas, tu es peut-être dans la voiture et tu écoutes France Bleu Maine, tu ne peux pas continuer la-dessus. Ce n'est pas une mesure populaire. Ne pas être populaire, tu as dis que tu étais d'accord avec ça, mais quand c'est une mesure qui n'apporte rien. Tu t'es fais duper Edouard par des lobby".