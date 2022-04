VIDÉO - À 69 ans, Dominique travaille pour boucler ses fins de mois

Alors que l'âge de départ à la retraite fait partie des enjeux majeurs de la campagne présidentielle, de plus en plus de retraités se voient contraints de retourner au travail. C'est le cas Dominique 69 ans, en CDI au rayon fromagerie de l’hyper U de Mende, depuis presque un an. Avec 800 euros de pension par mois, la retraitée n'arrivait pas à joindre les deux bouts.

En CDI à temps plein

La journée de Dominique commence à 4h30. Il fait encore nuit lorsqu’elle se gare sur le parking de l’hyper U de Mende. "Il faut avoir les yeux bien ouverts à cette heure", confie-t-elle. Mais l’employée n’est pas du genre à se plaindre. "Ça ne me gêne pas. Le travail me maintient en forme”, assure-t-elle. Lorsqu’il faut porter des meules de fromages, elle ne demande pas d’aide. "Je ne fais pas de différence avec les jeunes”.

De temps en temps, Dominique avoue ressentir des douleurs, notamment à cause des tâches répétitives comme la coupe du fromage. Mais là encore, selon elle, "c'est normal. Les douleurs, on en ressent à tout âge”.

"Je me suis demandé ce qu'elle faisait là"

Aujourd'hui, ses collègues Émilie et Myriam se sont habituées à sa présence, mais elles avouent avoir été un peu surprises de la voir arriver. "Je me suis demandé ce qu’elle faisait là ! Pourquoi elle n’était pas encore à la retraite ?”, se souvient Émilie, 22 ans. La jeune fille trouve cela "honteux". À son âge, elle n’aimerait pas avoir à travailler. "À 69 ans, Dominique devrait être tranquille chez elle, profiter de son mari”, juge pour sa part Myriam.

Manque de main d'œuvre en Lozère

Des retraités toujours en activité. Cela pourrait bien devenir de plus en plus fréquent, estime Jean-Michel Brun, directeur de l’Hyper U de Mende. "En Lozère, le taux de chômage est très bas”, explique le patron. "Nous avons vraiment du mal à recruter. Alors quand on rencontre des gens qui sont déterminés à travailler. On les embauche”, se réjouit-il.

Et pourtant, si Dominique avait pu prendre sa retraite, elle aurait bien troqué les rayons de la fromagerie contre les paysages irlandais. Elle qui n’a jamais voyagé. Mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Son travail lui rapporte 1.200 euros par mois. Alors tant que son corps le lui permettra, la retraitée active continuera d'aller travailler.