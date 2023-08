VIDEO - A 73 ans, Michel, malvoyant, effectue son 2ème vol en ULM à Dieppe

C'est une aventure qu'il n'aurait jamais pensé vivre : à 73 ans, Michel, un Normand malvoyant, a effectué ce jeudi son deuxième vol en avion ULM, à l'aérodrome de Dieppe/Saint-Aubin-sur Scie, avec l'association dieppoise Pilotes & Cie et son président François Kowal, à ses côtés pour le guider.

Un envol réussi et une expérience inoubliable pour Michel : "les sensations sont vraiment superbes, sentir cet avion glisser dans l'air, c'est fabuleux. Ca me fait avancer c'est un gain, c'est quelque chose qui est important, qui m'aide. La conduite automobile, je ne peux plus la faire mais c'est essayer de continuer à vivre le plus normalement possible. Là j'arrive à faire quelque chose qui pour moi était inimaginable."

Cet ancien peintre souffre d'une dégénérescence de la rétine, qui l'empêche de bien distinguer les formes et les contours. Alors piloter un avion avec un instructeur, il n'y croyait pas. Après trente minutes de vol à 180 kilomètres/heures, il ressort de ce vol la tête dans les nuages même si ce n'était pas facile. "La petite appréhension c'est de voir le tableau de bord, et les équipements dessus mais ça il faut l'apprendre, que la mémoire l'intègre, mais les sensations sont exceptionnelles", témoigne-t-il.

Avant de décoller. © Radio France - Marianne Naquet

François Kowal, l'instructeur ULM a dû adapter sa pédagogie pour bien aiguiller Michel. C'est leur deuxième vol ensemble, et il voit déjà l'évolution de son élève. "Il arrivait à distinguer la cote, donc il a pu la voir, la suivre, et donc réagir aux commandes pour suivre des trajectoires. Il arrive à voir des bribes d'information, mais il a évolué par rapport au premier vol. C'est son cerveau qui réagit, parce que comme il ne voit pas, ce qui pilote ses sensations, c'est son oreille interne qui permet de savoir s'il est en virage, s'il est en ligne droite. Ce vol c'est énorme pour lui, il réalise son rêve de gosse."

Le vol a coûté 45 euros (prix d'un adhérent à l'association), à Michel. Tout le monde peut venir faire un baptême ou une initiation. Rendez vous sur le site de Pilotes & Cie.