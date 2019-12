VIDÉO - À Ajaccio, les férus de MMA se réjouissent de la future légalisation de cet art martial

Avec les poings, les pieds, les genoux et les coudes ! Presque tous les coups sont permis en MMA. C'est un art martial qui mélange plusieurs sports de combat : un peu de boxe, du judo et un soupçon de lutte. Il sera légalisé en France en janvier 2020, pour le bonheur des pratiquants ajacciens !

Ajaccio, France

Au centre du sport et de la jeunesse Corse à Ajaccio, deux soirs par semaine, il y a entraînement pour les adhérents du club Bushido Académie. On y pratique notamment le MMA, "Mixed Martial Arts". Au total 80 personnes sont licenciées, dont 25% de femmes. Tous attendent avec impatience la légalisation de ce sport.

Avant chaque entraînement, la même routine : on s'équipe ! Des gants, plus petits que ceux utilisés en boxe, un casque de protection, mais aussi un protège dents. Un attirail essentiel pour s'en sortir indemne...

"Un sport impressionnant mais pas violent"

Vous avez forcément entendu parler du MMA ou vu l'une de ces vidéos qui circule sur internet ! Un sport de combat controversé, souvent décrié et défini comme violent. Pourtant, on remarque qu'il y a un réel engouement pour cette pratique. À Ajaccio, à chaque séance dispensée par le club Bushido Académie, entre 40 et 50 personnes y participent, sexe et âge confondu. Depuis trois ans, Anaïs, étudiante en Master de Droit, s'est mise au MMA."C'est un sport impressionnant, oui, mais pas violent ! Moi, ça me permet de me défouler et on apprend beaucoup sur nous. Sur notre capacité à recevoir, à donner. Il y a beaucoup de stratégie aussi pour feinter et éviter l'adversaire".

Cette néophyte se forme aux côtés, notamment, de Stéphane Leca, entraîneur et président du club Bushido Académie. Lui, cela fait douze ans qu'il est tombé dans la marmite du MMA ! "Pour moi, ce n'est pas un sport violent, c'est très physique certes, mais c'est un art martial très complet avec différentes phases de combat : debout avec des stratégies d'évitement, ensuite la phase de lutte au corps à corps et enfin au sol". Stéphane Leca estime que généralement les gens regardent les mauvaises vidéos. "Il y a des vidéos de MMA, effectivement très violentes, mais qui datent des années 90 aux USA ! Aujourd'hui, les règles ont évolué et en France cela reste très réglementé".

Stéphane Leca, président et entraîneur à la Bushido Académie avec Anaïs, l'une de ses élèves. © Radio France - Lauriane Havard

Légalisation du MMA = compétitions reconnues !

Cet art martial sera prochainement légalisé en France, en janvier 2020. "Enfin ! Nous, cela fait des années que l'on attend ça !" lance Paul-Xavier, 19 ans. Ce jeune homme pratique le MMA depuis sept ans et rêve déjà de compétitions. "On est quelques-uns à vouloir se lancer dans les Championnats de France". Grâce à la légalisation du MMA, processus lancé en juin dernier par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, les compétitions seront désormais possibles en France. Les pratiquants et sportifs de haut niveau seront également reconnus. Reste à savoir quelle fédération accueillera le MMA : le kick-boxing, le karaté, la lutte, le judo, la boxe française ou bien la Fédération sportive et gymnique du travail.