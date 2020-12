VIDÉO : à Alès les repas du réveillon et de Noël se préparent activement

Plus que quelques heures pour faire ses courses pour le repas du réveillon 2020. A Alès, le temple du goût et de la qualité, le marché de l'Abbaye et sa cinquantaine d'étaliers qui vous attendent de pieds fermes.

Encore quelques retardataires pour les courses pour le repas du réveillon de Noël. Les halles de Nîmes ne désemplissent pas. Pas plus que le marché de l'abbaye à Alès. Une cinquantaine d'étaliers qui estiment que la période des fêtes en termes d'achats devraient être plutôt bonne. Pas une mince performance compte tenu de la crise sanitaire et des inquiétudes qu'elle suscite.

Il fait dire que comme ailleurs la ville a mis les moyens pour animer le centre-ville (petit train, bandas, défilé de personnages animés). Alors à quelques heures du réveillon. Rien de bien original, du classique et de l'un peu moins classique proposé par les étaliers.

Pas de repas de réveillon sans fromage

Patrick Zabala, fromager à cotés du marché de l'Abbaye à Alès n'en démord pas, "pas de repas de réveillon et de Noël sans fromage". Il prépare et vend des plateaux complets pour tous les amateurs venus nombreux dans son magasin.

Le fromage, élément incontournable de la table de Noël. Copier

Avant le fromage, la viande ou plus classiquement la dinde. "Elle marque un peu le pas, on en a tellement mangé". Eric Foucaud, au cœur du marché de l'Abbaye propose nombre de chapons notamment fourré et désossé, "ma petite particularité, plus simple à préparer".

Eric Foucaud, volailler au marché de l’Abbaye à Alès. Copier

La fête, c'est tenter les mélanges en matière de fruit

Il y a aussi la traditionnelle bûche de Noël aux cotés des treize desserts. Et justement, ajoutons y une corbeille de fruit. "Du goût et des couleurs pour égayer la table" dit Fabien Lacoste. Sur son étal au marché de l'Abbaye, des leetchis, l'ananas et les fruits de la passion et même des cerises du Chili. "Faisons-nous plaisir avec des fruits d'ici et d'ailleurs, c'est le moment de se faire plaisir".

Tenter le mélange de l'exotique et u classique avec les fruits. Copier

Eric Foucaud, volailler aux marché de l'Abbaye à Alès. © Radio France - Ludovic Labastrou