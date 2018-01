Annecy, France

Au siège de la Fédération Française de Ski (FFS) à Annecy, on s’occupe des bagages ! Plus de deux cents trente valises ont été envoyées par le fournisseur officiel des tenues du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). A l’intérieur, chaque athlète et membre de la délégation française y trouvera ses tenues et son équipement pour son voyage en Corée du Sud.