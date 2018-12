VIDÉO - À Annecy, on peut désormais faire ses courses dans un supermarché participatif

Haute-Savoie, France

Aux oubliettes les termes de clients et d’employés. Dans ce supermarché annécien que vous soyez derrière votre chariot ou derrière la caisse, vous êtes coopérateur. "Coopérateur cela signifie que pour pouvoir faire vos course ici, vous devez vous engager à travailler au moins trois heures par mois", explique Yves Debacker. Mais ce n’est pas tout. "Il faut aussi avoir acheté pour cent euros de part sociale et avoir adhéré à l’association", poursuit ce coopérateur de la première heure.

Déjà 240 coopérateurs

Deux-cent-quarante personnes ont déjà été séduites par ce concept. Aujourd’hui Christine se retrouve derrière la caisse. "On s’investit, commente cette mère de famille. On fait le ménage dans le magasin ou on remplit les rayons." Avec ce système de coopérateurs, le supermarché n’a pas de salariés à payer. Cette économie permet de vendre les articles moins chers. "La marge est fixe, détaille Yves Debacker. Elle est de 20% sur tous les produits. Nous travaillons en complète transparence. Tout le monde sait à combien on achète le produit."

Alpar, le premier supermarché participatif de la Haute-Savoie met également l’accent sur la qualité des produits avec une gamme bio et favorise les circuits courts en travaillant avec des producteurs locaux.

REPORTAGE - Faire ses courses autrement dans le premier supermarché participatif de la Haute-Savoie. Copier

ALPAR, supermarché participatif : 7 rue du vieux Moulin (commune délégué de Meythet) 74 960 Annecy (04 50 61 39 43)