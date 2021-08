VIDEO - A Belfort, les anti pass sanitaire priés d'aller pique-niquer ailleurs

Interdit par arrêté préfectoral, il n'y a pas eu de pique-nique des anti pass sanitaire ce dimanche place d'Armes à Belfort. Ils ont finalement quitté les lieux dans le calme pour un endroit plus propice loin des terrasses et de l'activité de la vieille ville.

Après l'intervention de la police et du directeur de cabinet du préfet, la vingtaine d'opposants au pass sanitaire qui voulaient participer à un pique-nique ce dimanche midi place d'Armes à Belfort ont finalement accepté de plier les tables de camping et reprendre les glacières.

Les anti pass sanitaires avaient prévu de déjeuner sur la place d'Armes à Belfort à proximité des terrasses des cafés et des restaurants. Ce pique-nique avait été interdit par arrêté préfectoral. Les invités ont donc été priés de quitter les lieux après l'intervention de la police et de la préfecture. " L'arrêté du préfet, ce n'est pas l'interdiction du pique-nique, c'est l'interdiction du pique-nique sur cette place là", a expliqué le directeur de cabinet du préfet Christophe Duverne. " L'espace public appartient à tout le monde ", lui a répondu un opposant au pass sanitaire. " Pas aujourd'hui et en tout pas ici", a recadré le commandant Detienne de la direction départementale de la sécurité publique. Le ton n'est jamais monté, les échanges ont parfois été vifs mais respectueux.

Christophe Duverne, le directeur de cabinet du préfet, est venu faire appliquer l'arrêté d'interdiction de pique-niquer place d'Armes aux anti pass sanitaire © Radio France - Nicolas Wilhelm

" Je ne comprends pas. Pique-niquer là à 20, ce n'était pas non plus une manifestation qui était organisée. C'est un peu délirant mais on n'a absolument pas envie de poser des problèmes les forces de l'ordre. Ils font leur boulot", a répondu une des invités avant de convaincre les autres d'aller déjeuner dans un endroit plus propice. Les participants ont quitté les lieux dans le calme.

Nouvelle manifestation samedi prochain 16h à Belfort

Ce pique-nique qui n'a pas attiré les foules s'est tenu au lendemain d'une manifestation qui avait rassemblé entre 1 200 selon la police et plus de 3 000 personnes selon les organisateurs dans les rues de Belfort. Les opposants au pass seront de retour samedi prochain dans la cité du Lion. Une manifestation, la septième en nord Franche-Comté depuis le début du mouvement, s'élancer à 16 heures depuis la préfecture place de la République.