VIDEO - A bord du "MSC Grandiosa" construit à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

Les caractéristiques du "MSC Grandiosa" sont impressionnantes. 333 mètres de long, 43 mètres de large et 67 mètres de haut. Construit à Saint Nazaire, le paquebot compte 2.420 cabines et peut accueillir plus de 6.300 passagers. "C'est une ville flottante" s'enthousiasme Josiane, venue le visiter.

La Galerie Grandiosa © Radio France - Grégory Jullian

Un bar du Grandiosa © Radio France - Grégory Jullian

Plus de cinq millions d'heures de travail

A l'intérieur, le luxe est pratiquement partout avec du marbre, des miroirs et des paillettes. Environ 2.000 personnes ont pris part à sa construction. Cela a nécessité plus de cinq millions d'heures de travail.

L'Atrium © Radio France - Grégory Jullian

Tout est prévu pour que la croisière s'amuse. Il y a notamment des bars, des restaurants, une discothèque, un casino, un bowling et même un terrain de basket. Un complexe high-tech et une salle de spectacle ont également été aménagés. "Nous devons donner beaucoup de choix et de diversité aux passagers" précise Bertrand du Charlat, le responsable du navire aux Chantiers de l'Atlantique.

La discothèque © Maxppp - Grégory Jullian

Le "MSC Grandiosa" est un labyrinthe avec plus de 20 kilomètres de coursive. "C'est un bon moyen pour perdre son mari ou sa femme" plaisante Marie qui visite pour la première fois un paquebot. Sur celui-ci, environ 85% des cabines possèdent un balcon.

L'intérieur d'une cabine © Radio France - Grégory Jullian

Sur le pont 15, en plein air, à environ 40 mètres de haut, il y a notamment la piscine principale avec son écran géant et sa piste de danse. "Il y a vingt ans, il y avait seulement des transats sur les ponts extérieurs des navires. Aujourd'hui, nous avons une piscine avec des décorations style Miami Beach" reconnaît Bertrand du Charlat.

L'animation la plus incroyable se situe au dernier étage du paquebot. Il s'agit d'un complexe aquatique avec des toboggans.

Le parc aquatique © Radio France - Grégory Jullian

Le "MSC Grandiosa" sera livré à son armateur le 31 octobre prochain.