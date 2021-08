VIDÉO - À Dinan, ce restaurateur danse, déguisé en gendarme contre le contrôle du passe sanitaire

Chaque soir, il enfile son costume et lance la musique du film "Le Gendarme de Saint-Tropez". Jean-Christophe Genillier s'oppose au contrôle du passe sanitaire : "ce n'est pas notre travail", explique le patron du restaurant Chez Odette Bongrain à Dinan (Côtes d'Armor).

C'est une vidéo qui amuse de nombreux internautes sur Facebook. On y voit Jean-Christophe Genillier, le patron, entouré de trois serveuses, tous déguisés en gendarmes, au garde-à-vous devant le restaurant Chez Odette Bongrain à Dinan (Côtes d'Armor). Il s'avance et danse au rythme de la musique du film "Le Gendarme de Saint-Tropez" avec une pancarte à la main sur laquelle on peut lire "C'est pas notre boulot, mais on nous oblige à le faire, signée la direction", sous les applaudissements des clients. Cette petite scène a lieu tous les soirs depuis mardi 10 août.

Le gérant a perdu 10% de sa clientèle depuis l'instauration du passe sanitaire dans les restaurants le 9 août, alors que les touristes étrangers ont déserté le port de Dinan depuis le début de l'été. Mais, surtout, il alerte sur le temps passé à contrôler ses clients à leur arrivée : "Tout le monde ne sait pas se servir d'un téléphone, en général ça nous prend 45 minutes sur la soirée. Ce n'est pas notre boulot d'attendre qu'un client trouve son passe pour qu'on puisse le contrôler, ça ralentit le service." Près de 200 clients assistent chaque soir à la scène, la plupart le félicite ou lui fait part de "leur ras-le-bol".

La loueuse lui fait un prix sur les costumes de gendarme

"On ne contrôle pas le passe sanitaire dans le métro, dans le RER, mais on doit le faire au restaurant", regrette Jean-Christophe Genillier qui préférerait que le contrôle du passe soit assuré directement par les forces de l'ordre. Le patron est embêté d'avoir accès à certaines données sur ses clients : "c'est inconcevable de savoir où habite la personne, quel âge elle a, ça ne me regarde absolument pas !".

Les restaurateurs voisins lui ont apporté leur soutien, tout comme la loueuse de costumes. "Nous louons nos costumes mais pas au prix initial car la personne qui les loue participe à notre action en nous faisant un prix", indique celui qui a repris le restaurant il y a plus de dix ans. L'idée lui est venue d'un échange avec une cliente : "Un matin, une cliente me dit que nous ne sommes pas des gendarmes, donc je me suis dit qu'on allait faire les gendarmes pour montrer aux clients que ce n'est pas notre travail". Jean-Christophe Genillier ressortira le costume tous les soirs jusqu'au dimanche 15 août et pourrait continuer selon l'évolution de la situation.