Belleray, France

Il rase les pylônes et contourne les câbles avec adresse, dans le ciel meusien. Nicolas Ferrié, le pilote d'hélicoptère de la société mandatée par Enedis, ouvre l’œil, à l’affût de la moindre anomalie. Bilan à l'atterrissage : "On a repéré quelques supports vétustes, des arbres à élaguer et 2 ou 3 assiettes à remplacer sur les poteaux". Rien de bien grave. "Les lignes sont en bon état en Lorraine", confirme Grégory Blomme, l'observateur de la société. C'est lui qui est en charge de répertorier les défauts, de les prendre en photo et d'envoyer le tout à Enedis.

Comparé à d'autres endroits en effet, le réseau lorrain est "propre". Les raisons? Moins de vent que dans le Sud et des supports plus solides, en béton. "Dans le Sud de la France, les supports sont en bois, ils sont rongés par les termites et abîmés par les oiseaux", explique le technicien.

Nicolas Ferrié peut survoler jusqu'à 200 km de lignes par jour © Radio France - Angeline Demuynck

Chaque année, Enedis fait ainsi inspecter un tiers de ses lignes moyenne tension. Cela représente 800 km par an en Meuse. L'objectif : éviter les pannes et les coupures de courant. "Nous avons des campagnes de contrôle chaque année, précise Régis Lanfray, le directeur territorial de l'entreprise dans le département, l'idée étant vraiment d'être en anticipation pour garantir la meilleure qualité pour tous nos clients en Meuse."

L'an dernier, Enedis a dépensé 11 millions d'euros dans ces opérations de maintenance en Lorraine, dont 5 millions pour élaguer les arbres qui pourraient interférer avec les lignes.