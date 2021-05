VIDEO - A l'apéro dès 6h30 à Nîmes, pour fêter le retour des terrasses

Dès 6h30 du matin, les clients ont commencé la journée non par par un petit café mais bien par un .. apéro, pour fêter la réouverture des terrasses

France Bleu Gard Lozère vous accompagne en direct toute la journée, ce mercredi, à l'occasion de la réouverture des terrasses partout en France. C'est le "jour J" de la deuxième étape du déconfinement, alors que l’épidémie de Covid-19 ralentit. Ce mercredi, le couvre-feu est repoussé à 21 heures. Les terrasses des bars et restaurants peuvent donc refleurir les trottoirs, mais c'est également jour de réouverture pour les commerces « non essentiels » et les lieux culturels comme les musées, le Musée de la Romanité par exemple ou encore le cinéma le Sémaphore à Nîmes.

Un peu avant 6h déjà, le patron de "La Petite Bourse" au pied des Arènes est venu ouvrir son établissement pour accueillir au plus tôt ses clients.

Très vite, les premiers clients sont arrivés, parmi eux des fidèles de l'établissement. A 6h30, c'est autour d'un petit "jaune" que l'un d'entre eux marque le coup, pour "fêter le retour du lien social".

"Il fallait marquer le coup, ils nous ont trop manqué!", Alexandre, client dès 6h30 de la Petite Bourse à Nîmes

