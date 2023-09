VIDÉO - À l'entraînement avec Smoothie, futur chien guide d'aveugle

Les chiots arrivent au centre à l'âge de deux mois et passent environ dix mois en famille d'accueil bénévole "pour en faire des bons chiens de famille, leur apprendre les ordres de base et découvrir le monde" explique Charlotte Desmarecaux, chargée de communication des centres Paul Corteville. À l'âge d'un an, le chien, souvent un labrador ou un golden, peut commencer sa formation à lécole avec un moniteur ou un éducateur, tout en retournant le week-end dans sa famille d'accueil. Smooothie, femelle labrador de dix-huit mois, devrait passer son examen, un certificat d'aptitude au guidage, à la fin de l'année. Depuis le début de l'année, Antoine Magniez éduque et forme Smoothie, "une très bonne élève" dit-il.

ⓘ Publicité

loading

Le centre Paul Corteville de Normandie a une capacité d'accueil de dix ans et les deux centres de l'association en France (dans l'Eure et dans le Nord) remettent environ quarante chiens par an. Les chiens sont remis gratuitement aux bénéficiaires. Le coût de remise d'un chien est évalué à 25000 euros**.** "On fonctionne uniquement grâce aux dons, aux legs et à la générosité du grand public" appuie Charlotte Desmarecaux, d'où la nécessité de cette journée portes ouvertes pour sensibliser le grand public.

loading

Après l'effort, le réconfort pour Smoothie avec Antoine Magniez et Charlotte Desmarecaux © Radio France - Laurent Philippot

La fête des chiens guides, c'est ce dimanche au centre Paul Corteville d'Honguemare-Guenouville (Eure) à la ferme du pin, route de Duclair, de 10h00 à 17h00.

loading