VIDÉO - À l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, une chorale de soignants a vu le jour en pleine pandémie

Au printemps 2020, en pleine épidémie de Covid-19, l'hôpital de Saint-Denis a décidé de monter une chorale. D'abord destinée aux soignants touchés par le virus eux-mêmes, pour les accompagner dans leur rétablissement et leur retour au travail, la chorale est désormais ouverte à tous. Médecins, infirmiers, brancardiers... ils sont de plus en plus nombreux à donner de la voix.

Une répét' entre deux consultations

Mardi, 16 heures, la répétition se déroule dans une ancienne salle d'examen IRM et ce jour-là, il n'y a que des femmes. Une quinzaine de professionnelles de santé qui s'accordent cette pause musicale parfois entre deux consultations. D'ailleurs, certaines gardent leur blouse blanche sur les épaules. "Parce que je retourne dans mon service après", explique Sarah, psychologue. Elisa, médecin, a toujours son téléphone d'astreinte dans sa poche : "On ne sait jamais, il a déjà sonné pendant une répétition".

À l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, une chorale de soignants a vu le jour en pleine pandémie © Radio France - Hajera Mohammad

Chanter pour décompresser

Pour Brigitte, cadre supérieure dans une unité de soins palliatifs, ce moment est une vraie bulle d'oxygène. "On ne pense qu'à chanter, à se faire plaisir. On en pense plus au boulot. Pour moi, c'est vraiment une soupape". Même plaisir pour Elisa, ravie de donner de la voix pour chanter le "Bella Ciao" qui lui rappelle ses origines italiennes. Mais c'est surtout le moment de partage avec des "collègues de tout horizon et de tous les services" qui fait du bien. "C'est chouette, ça rend le lien plus fort et la musique permet ça et c'est aussi un peu l'essence de l'équipe, c'est le travail d'équipe".

"Faire du beau ensemble"

Sarah, psychologue en réanimation et en soins palliatifs nous l'avoue, quand elle sort de la salle, après une heure de chant elle est "plus joyeuse". Elle raconte : "Cette chorale elle a pris vie après la première vague du Covid après des moments très violents qu'on a pu vivre, notamment dans mon service où il y a eu beaucoup de morts", "Moi ce qui m'a fait du bien dans cette chorale, c'est de se rappeler qu'on pouvait créer des choses ensembles du côté de la beauté et de la joie", poursuit-elle.

Un projet soutenu par l'hôpital

Myriam Krivine, la professeure de chant, ne cache pas son admiration face à ces soignants. "Je suis impressionnée par leur disponibilité, par leur envie, leur énergie, c'est remarquable vu le contexte... Je trouve ça formidable que dans le service public on ait pu trouvé les moyens de financer ce genre de projet". Pour financer ce dispositif, le centre hospitalier a dépensé 2.000 euros pour l'année.