VIDÉO – À la découverte du "Fort Knox" floral d’Annecy

A Annecy, on ne plaisante pas avec le fleurissement. La commune nouvelle vient de se doter d’un nouvel équipement pour remplacer ses anciennes serres municipales. Un nouveau centre horticole de huit millions d’euros et où vont pousser, chaque année, 225 000 fleurs et plantes. Reportage.

C’est un peu son jardin, un grand jardin de près de 6 000 m2. "Ici, chaque année on va faire pousser plus de 225 000 plantes et fleurs issues d’environ 800 variétés différentes", explique Christophe Ferlin. Le patron du service paysages et biodiversité à la commune nouvelle d’Annecy est incollable sur son nouveau centre horticole. "C’est un bâtiment ultra moderne. On définit la température et le degré d’humidité souhaités pour chaque serre grâce à des capteurs et tout cela, même l’arrosage, est ensuite géré par l’informatique."

REPORTAGE : à la découverte du "Fort Knox" floral d’Annecy

Zéro pesticide

Huit millions d’euros ont été investis dans la construction du centre horticole de la commune nouvelle d’Annecy. Un effort financier important mais nécessaire estiment les élus."On peut ainsi conserver une grande diversité de plantes et fleurs, indique Raymond Paget, adjoint au maire. Et surtout, nous pouvons garantir le zéro pesticide." Grâce à cet équipement, Annecy qui est très fière de ses "quatre fleurs" et de sa "fleur d’or" (depuis 2015) attribuées par le jury des Villes et villages fleuris, espère conserver ses récompenses.