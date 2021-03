VIDEO - A la Jonquera, la crise sanitaire plonge plusieurs centaines de prostituées dans une grande précarité

Elles se disent les grandes oubliées de la crise sanitaire. A la Jonquera (Catalogne), plusieurs centaines de prostituées sont confrontées à une précarité extrême. Les clubs de la ville, les plus gros d'Europe, ont fermé il y a un an, privant ces femmes de revenus et aussi de logement.

Depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, la ville de la Jonquera en Catalogne, à la frontière avec la France, a complètement changé de visage. L'activité commerciale a chuté et surtout l'une des activités phares de la commune, la prostitution, s'est brusquement arrêtée, avec la disparition des clients presque tous des Français. Dés le premier confinement, les clubs de la Jonquera qui font travailler habituellement des centaines de prostituées ont été contraints de cesser leur activité pour raisons sanitaires. Cette fermeture a été très durement ressentie par les travailleuses du sexe, qui, en quelques heures, ont tout perdu et se sont retrouvées plongées dans une grande précarité, privées de travail et de revenu.

La situation sociale des prostituées devient alarmante (association Genera)

Dans sa permanence installée dans la vieille ville de la Jonquera, l'association Genera qui vient en aide à ces femmes est confrontée à un phénomène totalement nouveau. "Jusqu'ici les travailleuses du sexe venaient nous voir pour des questions médicales, pour venir chercher du matériel comme des préservatifs", explique Gabrielle, salariée de l'association. "Nous n'avions jamais eu, ou presque, à faire face à des questions sociales ou humanitaires de cette ampleur. Aujourd'hui cette demande est en très très forte augmentation. Les jeunes femmes vivent dans la précarité. Certaines n'ont plus de quoi se nourrir et leurs dettes s'accumulent."

L'association doit s'organiser pour permettre aux prostituées de bénéficier des aides proposées par le gouvernement espagnol. Quasiment toutes étant de nationalités étrangères, elles ne sont pas inscrites dans les différentes administrations et l'accès aux aides n'est souvent pas possible.

Privées aussi de leurs logements dans les clubs de prostitution

Avec la crise sanitaire, beaucoup de ces prostituées ont aussi perdu leur logement. Bon nombre d'entre elles habitaient en effet au sein même des clubs de prostitution. L'année dernière, lorsque le Paradise, l'un des clubs les plus connus de la Jonquera et parmi les plus gros d'Europe, a fermé, prés de 200 filles ont été jetées à la rue avec leurs valises, du jour au lendemain. "Certains clubs ont permis aux femmes de rester quelques mois sans payer, mais ils ont aussi fini par fermer", explique Gabrielle de l'association Genera. "Heureusement la solidarité fonctionne bien entre les filles de même nationalité. Il y a beaucoup d'entraide communautaire et des solutions provisoires de relogement ont pu être trouvées". Quelques-unes ont aussi fait le choix de rentrer dans leur pays.

Le Paradise est fermé depuis un an © Radio France - Sébastien Berriot

Elles espèrent le retour des clients français

Sans travail à la Jonquera, certaines prostituées ont tenté de franchir la frontière pour aller retrouver de la clientèle en France, à Perpignan, Toulouse, Albi, mais aussi plus loin à Marseille. D'autres filles qui travaillaient dans les clubs se sont rabattues sur la voie publique, notamment sur la route nationale 2 qui mène à la ville de Figueras.

C'est difficile en ce moment avec le vent et le froid, mais je n'ai pas le choix car je dois continuer à faire vivre ma famille au pays. (ancienne prostituée du Paradise, de nationalité cubaine qui travaille désormais sur le bord de la route)

Gabrielle, salariée de l'association Genera Copier

A la sortie de la Jonquera, juste devant une station service, une autre jeune femme qui ne souhaite pas donner sa nationalité désespère. Emmitouflée dans son anorak pour se protéger de la forte tramontane, elle raconte son quotidien douloureux depuis le début de la crise sanitaire. "Je n'espère aujourd'hui qu'une chose : la fin de la crise pour pouvoir retrouver mon travail".