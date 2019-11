Vidéo - À Laval, elles dansent contre les violences faites aux femmes

Une trentaine de femmes (et quelques hommes) ont dansé ce lundi après-midi sur la place du 11 novembre à Laval. Un flashmob organisé par l'association Revivre, qui lutte contre ces violences au quotidien via son service Citad'Elle.

Laval, France

Habillées en orange, elles dansent pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Une trentaine de personnes se sont réunies sur la place du 11 novembre à Laval ce lundi 25 novembre, dans le cadre de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Pas de marche ni de manifestation donc pour cette Journée internationale à Laval : "On ne voulait pas faire comme les autres. La danse attire les regards", explique Monika Kumar, directrice de l'association Revivre.

"C'est mon combat, ça ne devrait plus exister. _Il faut montrer qu'on est là et dire "stop"_. Il faut que ça s'arrête", espère Jennifer. Un peu plus tôt dans la matinée, le gouvernement a dévoilé une série de mesures pour lutter contre ces violences.

L'année dernière, en 2018, 224 femmes victimes de violence ont été accueillies par Citad'Elle.