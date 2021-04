VIDÉO : à Lescar la famille Labarthe se prépare à reprendre l'école à la maison

Les écoliers, collégiens et lycéens retrouvent ce mardi leurs habitudes de télé-classe pour une semaine, avant 2 semaines de vacances. La famille Labarthe, à Lescar, s'est organisée pour que l'ambiance à la maison, à la fois lieu de vie, de travail et de classe, reste la plus sereine possible.