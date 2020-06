VIDEO - À Metz, des DJ's sur des nacelles de chantier pour fêter la musique malgré les consignes sanitaires

La ville de Metz avait promis des animations pour la fête de la musique, malgré l'état d'urgence sanitaire qui interdit les rassemblements publics. Ce dimanche après-midi, de surprenants chars sillonnent la ville, avec des DJ's montés sur des nacelles élévatrices.

"Au moins, il y a quelque chose à Metz et c'est mieux que rien !", sourit Lola. Avec son compagnon, ils sont descendus voir ce drôle d'attelage qui parcourt le parvis de la gare à faible allure : un DJ, monté sur une nacelle de chantier, avec une sono installée sur la plateforme. Ce sont les fameux chars promis par la ville pour une fête de la musique qui respecte les gestes barrière et l'état d'urgence sanitaire.

"Bizarre" ou "bonne idée" ?

Plusieurs chars ont sillonné les quartiers de la ville à partir de 16 heures ce dimanche. Ils devaient faire deux fois un parcourt défini dans plusieurs quartiers de la ville, comme le Sablon, Borny ou le centre-ville.

Et la réaction des Messins ? "Bizarre", "on entend plus le moteur que la musique" pour certains... "bonne idée", pour d'autres, "au moins ils ont fait en sorte qu'on fête la musique quand même !"