VIDEO - A Montargis, un Père Noël "gilet jaune" distribue des cadeaux aux enfants

Montargis, France

Ce Noël a été un peu avancé à Montargis sur le rond-point "cacahuète". En marge de l'acte VI de la manifestation des "gilets jaunes" ce samedi 22 décembre, les manifestants loirétains qui occupent les lieux depuis plus d'un mois ont organisé une distribution de jouets destinée avant tout aux enfants les plus défavorisés.

Pour offrir les petits pistolets et les peluches, un Père Noël habillé d'un gilet jaune avait fait le déplacement. En fin de journée, les cadeaux qui n'avaient pas trouvé preneur ont été distribués aux enfants dans les voitures qui passaient sur le rond-point.

Sur le rond-point « cacahuète » à Montargis, le Père Noël a fait une visite surprise et il a mis son « gilet jaune » pour distribuer des cadeaux aux enfants dans les voitures ou leur faire faire un tour en calèche ! pic.twitter.com/skzpz3ue8l — France Bleu Orleans (@FBOrleans) December 22, 2018

Les jouets offerts aux enfants ont été donnés par les automobilistes solidaires des gilets jaunes. Un effort collectif indispensable selon Côme Dunis, un gilet jaune : "Il y a beaucoup d'enfants en France qui ne peuvent pas avoir de jouets à Noël. Sur les rond-points on entend souvent des parents qui ne savent pas comment ils vont pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants à Noël. C'est un véritable drame et nous devons être solidaires et on est tous fraternels" raconte le trentenaire.

Les gilets jaunes ont distribué des cadeaux toute la journée pour des enfants de tous âges © Radio France - Manon Derdevet

"On est les Pères Noël des pauvres." Sylvie, gilet jaune

Plusieurs "gilets jaunes" sur place se sont également déguisés et ont décoré un grand sapin pour l'occasion. Pour eux, c'est aussi le moyen d'animer leur rond-point et de faire plaisir aux enfants en attendant le passage du Père Noël. "On aide les enfants les plus défavorisés à fêter Noël" explique Sylvie en distribuant des tracs aux automobilistes pour les inciter à donner des jouets.

Sylvie manifeste sur le rond point depuis six semaines et a offert des cadeaux aux enfants les plus défavorisés pour Noël © Radio France - Manon Derdevet

Les "gilets jaunes" loirétains ont donné tous les cadeaux qu'ils avaient dans leur hotte jusqu'à la tombée de la nuit. Ils sont toujours déterminés à rester sur le rond-point "cacahuète" le plus longtemps possible. Certains affirment déjà qu'ils fêteront Noël ensemble, ici, leurs gilets jaunes sur le dos.