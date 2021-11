VIDÉO - À Perpignan, cette famille vit dans un logement HLM avec souris, moisissure et fissures au plafond

À Perpignan, un couple et leurs sept enfants vivent dans un logement HLM en très mauvais état, entassés dans un appartement de trois chambres qu'ils doivent partager avec des souris, des mites, de la moisissure et des fissures au plafond. Ils tentent d'en obtenir un autre depuis 2011.

Entassés à neuf dans un appartement de trois chambres. Cela fait depuis 2011 que Jamel, Khedidja et leurs enfants font des pieds et des mains pour obtenir un nouveau logement HLM à Perpignan, sans y parvenir. À chaque fois, l'OPH66, qui leur loue cet appartement, et tous les autres bailleurs sociaux leur font la même réponse : pas de logement adapté à leur famille nombreuse et au handicap de Jamel et de l'une de ses filles.

Malheureusement, il ne s'agit pas que d'une question de place. La famille partage aussi ce logement avec des souris, des mites, de la moisissure et des fissures au plafond. Yamina, la tante de la famille, a décidé de dénoncer la situation.

Pour le moment l'OPH66 n'a pas répondu à nos sollicitations.