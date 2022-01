VIDÉO - À Rennes, les abandons de petits animaux de compagnie ont triplé en un an

Le refuge de la SPA de Rennes est saturé. Les adoptions de chiens sont en baisse et les abandons de hamsters, lapins et cochons d'Inde ont triplé en 2021. La SPA souhaite que la vente de ces nouveaux animaux de compagnie soit interdite en animalerie pour éviter les achats compulsifs.

Ils ont eu de la chance. Pitu et Pita, un couple de hamsters, ont été pris en charge par la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Rennes après avoir été retrouvés dans une caisse en plastique à 250 mètres du refuge. "Il pleuvait, un monsieur qui passait avec son camion nous a avertis qu'il y avait deux petits animaux déposés sur le trottoir", se souvient Loanne Larrousse, agent animalier. Comme eux, de nombreux nouveaux animaux de compagnie (NAC) ont été pris en charge récemment. Le nombre d'abandons a triplé en un an.

Des achats compulsifs, puis des abandons

La cage de Pitu et Pita, ainsi que celles de leurs congénères, occupent la salle normalement réservée aux bénévoles en attendant de trouver une famille. "On se sent un petit peu dépassés, on sait que le matériel n'est pas toujours adapté mais la surpopulation des animaux fait que nous n'avons pas la place de les accueillir dans des cages adaptées", regrette la salariée de la SPA.

Loanne Larrousse, est agent animalier au refuge de la SPA de Rennes. L'association compte d'autres agents, une responsable, une vétérinaire et plus d'une centaine de bénévoles. © Radio France - Maxime Glorieux

De nombreux propriétaires, eux-aussi, se sentent dépassés et regrettent leurs achats, parfois compulsifs, de ces hamsters, lapins et cochons d'Inde. "C'est tout petit, c'est censé ne pas prendre beaucoup de place dans l'esprit des gens. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a quand même besoin de grandes cages, d'une bonne litière et comme n'importe quel animal, comme un chien ou un chat, ils ont besoin de voir le vétérinaire", indique Loanne Larrousse. L'association demande donc l'interdiction de vendre ces petites boules de poils dans les animaleries.

Les adoptions de chiens en chute libre

Le casse-tête ne fait que commencer au refuge de la SPA. "Un hamster, ça fait très vite plein de bébés !" L'agent animalier alerte sur le fait que ces animaux ont besoin d'être seul dans leur cage. "Il faut faire attention à ne pas en acheter plusieurs." Pitu et Pita, comme de nombreux hamsters, peuvent vivre plusieurs années. Un lapin peut parfois vivre aussi longtemps qu'un chien.

Les animaux prêts à l'adoption sont consultables sur le site internet de la SPA de Rennes. © Radio France - Maxime Glorieux

Le refuge rennais de la SPA est également face à une surpopulation de chiens. "Le refuge est plein alors que nous sommes que fin janvier", s'inquiète Loanne Larrousse. La semaine précédente, une vingtaine de chats ont été adoptés contre seulement deux chiens. "C'est vraiment très, très peu, alors qu'on est à plus de 80 chiens au sein du refuge." L'année dernière, 1204 animaux ont été pris en charge et 1074 d'entre eux ont trouvé une famille.

Des chiens non adaptés au rythme de vie de leur propriétaire

La semaine prochaine, 23 demandes de prise en charge de chiens doivent être étudiées. "On a beaucoup de demandes de prise en charge venant de personnes qui ont pris des chiens sans vraiment se renseigner sur ce que cela impliquait. Ils prennent des chiens qui ne sont pas du tout adaptés à leur mode de vie. Par exemple, on a eu un cas d'une personne qui est venue abandonner un croisé malinois, un chien extrêmement dynamique, qui a besoin de se dépenser physiquement et mentalement. Mais ces personnes n'avaient qu'une demi-heure de balade à lui offrir par jour."

Les fiches des animaux à adopter sont consultables en ligne. Le refuge recherche des bénévoles mais les réunions d'information ne reprendront qu'en février, en raison du contexte sanitaire.