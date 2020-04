Plus d'une soixantaine d'ambulanciers rejoints par des secouristes ou des bénévoles de la protection civile se sont rassemblés devant l'hôpital Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc ce mercredi 15 avril.

VIDÉO - A Saint-Brieuc, concert de sirènes et applaudissements en solidarité avec le monde médical

Des applaudissements, des sirènes hurlantes et un clapping. Il y avait de l'ambiance ce mercredi 15 avril à 20h devant l'hôpital Yves-Le-Foll de Saint-Brieuc. Ambulanciers, taxis, assistants de régulation du Samu, des agents de la protection civile et des secouristes venus de Saint-Brieuc et ses alentours se sont rassemblés pendant de longues minutes pour un hommage.

"Nous voulions montrer l'union et la solidarité entre les différents corps de métiers en soutien aux soignants. Nous ne sommes pas des héros, nous faisons notre métier avec passion mais encore faut-il avoir les moyens de le faire correctement. Tous ensemble nous combattrons ce virus," explique Dany, ambulancière à Saint-Brieuc à l'initiative de cette mobilisation.

Des banderoles "Merci à toi, à eux", "Tous ensemble" et "Solidaires contre le Covid-19" ont été déployées devant l'hôpital. Les pompiers n'ayant pas pu se déplacer, les ambulanciers se sont rendus devant les casernes du Perray et de Saint-Brieuc pour montrer leur soutien.