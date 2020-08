VIDEO - À Saint-Malo, un crieur de rue rappelle aux touristes l'obligation de porter son masque en extérieur

Le port du masque est obligatoire dans l'intra-muros de Saint-Malo depuis jeudi dernier, et ce jusqu'au 30 août. Pour faire respecter la mesure, en plus des équipes de police municipale, la mairie a engagé un crieur de rue qui rappelle leurs obligations aux touristes avec humour.

Dans les ruelles pavées de l'intra-muros malouin, Arnaud Vincent, comédien de profession, se balade avec son tricorne et son costume de corsaire. "Attention, madame, il faut porter le masque dans toute la ville. Waouw vous dégainez directement ! C'est top, et sans râler (rires) ! Merci beaucoup et bienvenue à Saint-Malo !" adresse-t-il à une jeune femme, grand sourire aux lèvres. "C'est une obligation, les gens n'ont plus le choix. J'essaie de faire passer le message gentiment, avec humour et délicatesse, du coup ça fonctionne en fait" assure-t-il.

Son travail vient en appui des rondes de la police : "La police municipale fait des rondes dans Saint-Malo, et ça me sert aussi parce que j'ai un message de bienveillance, je ne suis pas du tout assermenté pour mettre des amendes. Quand je dis que l'amende est de 135 euros et que derrière la police passe dans la rue, ça renforce mon message."

Le crieur doit bien souvent délivrer son message en anglais : "Très souvent ce sont des étrangers qui ne sont pas au courant et qui s'étonnent que le port du masque soit obligatoire." En effet, on constate que la consigne est très majoritairement respectée dans les rues, si ce n'est quelques touristes étrangers.

Les quelques touristes français qui ont dû être gentiment recadrés par Arnaud Vincent prennent la mesure avec le sourire : "C'est bien, c'est bon enfant, et c'est beaucoup mieux que la répression !" juge Ludovic. "Nous on vient de Nantes on a pas forcément en tête qu'il faut le porter ici donc c'est super" ajoute Guillaume.

Le crieur de rue sera présent dans les rues malouines au moins jusqu'au 16 août prochain. Le port du masque est obligatoire dans l'intra-muros jusqu'au 30 août.