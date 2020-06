VIDEO - A Toulouse, des policiers déposent leurs menottes à terre en signe de protestation

Les policiers rassemblés et regroupés, leurs menottes déposées à terre.

Ils voulaient montrer leur ras-le-bol. A Toulouse, près de 200 policiers se sont rassemblés ce jeudi après-midi sur le parvis de l'hôtel de police pour protester contre les mesures prises par le ministre de l'Intérieur en début de semaine. Dépôt de menottes par terre, de longues minutes fixés face à l'hôtel de police... Ils réclamaient une action "choc", alors que les syndicats rencontraient justement Christophe Castaner ce jeudi place Beauvau.

On se sent désavoués

Certains policiers l'avouent. Pour la première fois, ils se sentent "désavoués" par leur plus haut représentant. Les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur ce lundi les irritent au plus haut point. La technique dite de "clé d'étranglement", très critiquée et pourtant très utilisée par les forces de l'ordre pour immobiliser quelqu'un sont maintenant interdites. "Mais il n'y a pas de technique de substitution" pour Didier Martinez, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police en Occitanie.

La police n'est pas raciste

Alors que les manifestations contre les violences policières se multiplient en France, les suspicions de racisme s'ajoutent aussi contre les forces de l'ordre. Christophe Castaner a ainsi prévu de suspendre tous les agents qui seraient suspectés d'avoir eu des propos racistes. "Et notre présomption d'innocence dans tout ça?" s'insurge Yohan. Ce policier toulousain ne comprend pas le fait qu'on puisse ouvrir une enquête sans présomption d'innocence.

"Qu'on punisse ceux qui sont racistes, on est tous d'accord. Mais c'est une minorité et c'est loin de représenter la profession." Pour Yohan, toutes ces suspicions autour de la police commencent sérieusement à le fatiguer. "Fatigue et colère généralisée", c'est le sentiment qui traverse la profession aujourd'hui selon le représentant syndical Didier Martinez. D'autres actions policières à Toulouse comme ailleurs pourraient bien se reproduire dans les jours à venir.