"A Tours, le jogging sera possible sans masque tout comme le vélo", Marie Lajus préfète d'Indre-et-Loire

C'est l'une des annonces de la nouvelle préfète d'Indre-et-Loire. Invitée ce lundi matin sur France Bleu Touraine, Marie Lajus assure que les joggeurs et les cyclistes ne seront plus obligés de porter le masque à Tours. Et confirme que le périmètre du port du masque sera clarifié dès que possible.

Une semaine seulement après avoir posé ses valises en Touraine, la nouvelle préfète d'Indre-et-Loire était l'invitée de France Bleu Touraine ce lundi matin. Ancienne commissaire de police, ancienne préfète de l'Ariège et de Charente, elle s'est exprimée sur la crise sanitaire, le port du masque, la rentrée scolaire ou encore la sécurité.

Une annonce à retenir : la modification de l'arrêté préfectoral portant sur l'obligation de porter le masque dans certaines rues à Tours. Une dérogation sera ajoutée pour les joggeurs et les cyclistes et tous ceux qui pratiquent le deux-roues sur les voies de circulation. " Il y a de nombreux Français qu'on souhaite inciter à avoir une activité sportive, et bien le jogging et la pratique du deux roues seront possibles sans masque avec tout de même une incitation aux joggeurs d'éviter les trottoirs et les lieux de promiscuité".

Le port du masque sera obligatoire toute la journée dans le centre de Tours", préfète d'Indre-et-Loire

Il faut clarifier le périmètre du port du masque obligatoire

" C'est un travail qui est en cours avec la mairie de Tours pour clarifier et simplifier à la fois le périmètre et les horaires d'application de l'arrêté. L'idée générale est d'élargir le périmètre pour englober tout le centre-ville et d'harmoniser les horaires pour un seul créneau horaire du petit matin jusqu'au soir."

Appel à la vigilance face au rebond de l'épidémie

Avec seulement sept malades hospitalisés et un huitième en réanimation, la pression hospitalière n'a jamais été aussi basse en Indre-et-Loire depuis le début de l'épidémie. Mais pas de quoi relâcher la garde dit la préfète. "Ce qui est sûr c'est que le virus circule et que les hospitalisations on les constate avec un effet retard. Ce qui m'inquiète dans ce département qui a des taux d'incidence et de positivité inférieurs à la moyenne nationale, c'est la tendance. _Prenez ce taux d'incidence, il a doublé en 15 jours_. Il faut donc être vigilant et prendre conscience qu'il peut y avoir des personnes contaminantes autour de nous."

Augmentation du nombre de tests chaque semaine

_"L'objectif est d'aller vers 10 000 tests par semaines dans le département_. On en est entre 6 et 7 000 aujourd'hui. C'est déjà plus du double qu'il y a 15 jours".

La rentrée scolaire se fera partout

" A ce jour et selon les informations que je dispose, toutes les écoles et toutes les classes vont ouvrir demain"