- VIDEO - A trois semaines de son inauguration, nous avons visité le chantier de la mairie de La Rochelle

Le 28 Juin 2013, un incendie emportait toute la toiture de la mairie de La Rochelle. Une grande partie du bâtiment est également endommagée par les fumées et l'eau utilisée par les pompiers. Plus de six ans après, l'hôtel de ville renaît de ses cendres. Ouverture prévue au public le 6 décembre.