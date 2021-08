VIDEO - À Uzeste, les habitants prennent les choses en main et ouvrent une boulangerie coopérative

À Uzeste, en Gironde, une boulangerie a rouvert cet été. Il s'agit d'une boulangerie coopérative, où plus de 70 bénévoles se relaient.

À Uzeste, près de Bazas en Gironde, commune d'environ 400 habitants, une boulangerie a rouvert cet été. Il n'y en avait plus depuis 2019. Les habitants du village et de ceux alentours ont pris les choses en main et ont décidé de monter eux-mêmes une boulangerie coopérative. Plus de 250 adhérents dont 73 bénévoles font tourner la boutique, en se relayant, et deux boulangers sont salariés.