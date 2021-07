VIDÉO - Akhenaton, le rappeur du groupe IAM, rappelle son opposition au pass sanitaire

C'est sur Twitter qu'il a posté sa vidéo ce samedi. Le rappeur marseillais Akhenaton prend part au débat autour du pass sanitaire qui sera mis en place en France la semaine prochaine. Alors que des milliers de personnes ont manifesté en France ce samedi, dont plus de 4000 à Marseille, le leader du groupe I AM rappelle qu'il est opposé au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire.

"Il en va de nos libertés et de l'avenir de nos enfants (...) ces lois sont extrêmement dangereuses" - Akhenaton

"Je le redis, avec le groupe I AM nous sommes contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers". Dans cette vidéo, Akhenaton estime qu'il en "va de nos libertés et de l'avenir de nos enfants (...) ces lois sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde" selon le rappeur marseillais.

