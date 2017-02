VIDÉO - Ambiance de folie au Grand-Bornand pour le titre mondial de Tessa Worley

Fidèles à leur réputation, les membres du fan-club du Grand-Bornand ont encouragé leur championne Tessa Worley, sacrée championne du monde de géant jeudi aux mondiaux de ski alpin à Saint-Moritz. Revivez la course en vidéo en immersion dans la station des Aravis.

Le Grand-Bornand a vibré pour sa championne ! L'enfant du pays Tessa Worley a décroché jeudi la deuxième couronne mondiale de sa carrière en géant, aux mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz. Dans la station des Aravis, ses proches et amis ont vibré pendant la course, retransmise sur les télévisions du bar-restaurant "Les Bruyères", géré par le président du fan-club sur le front de neige du Chinaillon.

Une ambiance de folie

L'ambiance était plutôt calme et sereine entre les deux manches, mais la température est sérieusement montée lorsque la bornandine est apparue dans le portillon de départ pour la seconde manche.

#Ski Les supporters de Tessa Worley attendent avec confiance la 2ème manche de leur championne à @mongrandbo ! pic.twitter.com/4PltuXNc1L — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) February 16, 2017

Pendant une grosse minute, le temps s'est arrêté, avant que la centaine de personnes présente dans l'établissement ne laisse éclater sa joie.

Merci Tessa !". Yves Perrissin, le président du fan-club, les larmes aux yeux

Une fois la ligne d'arrivée franchie, les supporters de "la puce", adulée dans la station des Aravis, ont sorti champagne...et fumigènes ! Le président du fan-club du Grand-Bornand Yves Perrissin pouvait laisser couler quelques larmes : "Ça fait dix ans qu'on la suit, et ce qu'elle a fait est vraiment beau. Cette année, la reine du géant c'est Tessa. Le bar a failli prendre feu, et il va falloir beaucoup de jours pour nous en remettre. Elle est géniale. Merci Tessa, tu es la meilleure et la plus belle !"

La nuit au Grand Bornand promet d'être longue, et dès vendredi le restaurant fera à nouveau le plein pour supporter Steve Missilier, un autre enfant du pays.