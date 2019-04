VIDEO -"Amboise ne sera pas ville morte jeudi", Gilles Pineau, président de l'union commerciale d'Amboise

Certains commerçants d'Amboise annoncent qu'ils fermeront boutique ce jeudi, jour de la visite d'Emmanuel Macron et de son homologue italien pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Ils redoutent que le dispositif de sécurité soit trop contraignant et qu'il y ait personne dans les rues.

Amboise, France

Ce que l'on sait déjà : le stationnement sera interdit dès mercredi matin 7h sur un très large périmètre du centre-ville d'Amboise. On pourra toujours se garer sur le Mail et les places du Marché. La Préfecture d'Indre-et-Loire doit préciser ce lundi les interdictions de circuler en voiture ainsi que les rues interdites aux piétons.

" On espère que tout le centre-ville ne sera pas bloqué. _Amboise ne sera pas ville morte, je connais des commerçants qui vont bel et bien ouvrir ce jeudi_. Traditionnellement, les 1er mai et les jours suivants sont importants pour le commerce.

Sur le plus long terme, _cette double visite présidentielle va être un formidable coup de projecteur pour notre ville. On sent déjà un peu plus de touristes notamment italiens_. Je salue d'ailleurs tout le travail de communication mené par notre office de tourisme et la région Centre dans le monde entier".