VIDÉO - Anas, jeune footballeur marseillais, fait trembler la "Lucarne d'Evry"

À 9 ans, il a réussi ce que de nombreux footballeurs n'arrivent pas toujours ! Le jeune Anas, qui joue au sein du club marseillais de Malpassé, est désormais une star des réseaux sociaux depuis cette incroyable "lucarne".

Ce week-end, Anas, en déplacement avec son équipe pour aller jouer un match, passe par la célèbre "Lucarne d'Evry". Il se lance dans le défi qui consiste à faire rentrer le ballon dans la petite fenêtre d'un local de poubelles d'Evry devenu un lieu symbolique.

Droit dans la lucarne

Très concentré, Anas, entouré de ses copains se place, lance un regard vers la lucarne et tire. Le ballon part droit... dans la lucarne ! Le tir est parfaitement cadré et réussi, le ballon entre sans frôler le bord. S'en suit une explosion de joie du minot et de ses copains. La vidéo postée dans la foulée sur les réseaux comptabilisait ce dimanche plus de 500.000 vues et des centaines de commentaires pour féliciter le garçon.