Allez faire ses courses avec ses bocaux et boites en plastique, c’est une idée que le Grand Annecy souhaite développer. Le but est de limiter au maximum la production de déchets. Tous ces papiers, sacs ou autres barquettes en plastique dans lesquels les produits sont enveloppés. L’agglomération du Grand Annecy vient de lancer ce qu’elle appelle la démarche "Commerçant Zéro déchet". Le principe: permettre aux clients de faire leurs courses avec leurs propres contenants.

"Le client vient avec sa boite. On fait la tare, on le sert et il repart avec son produit dans sa propre boite. Cela permet d'utiliser moins de papier et d'emballage. C'est une économie pour moi mais c'est surtout bon pour la planète" - Alain Michel, artisan fromager à Annecy