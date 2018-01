Plus de 700 agents de la commune nouvelle d’Annecy se sont retrouvés cet après-midi sous les fenêtres de l’hôtel de ville. A l’appel de plusieurs syndicats, ils sont venus crier leur colère et dénoncer une fusion mal préparée.

Annecy, France

"On a le sentiment d’être des pions sur un échiquier !" Isabelle est agent territorial spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de la commune nouvelle d’Annecy et pour elle, la fusion des six communes (Annecy, Annecy-le-Vieux, Meythet, Cran-Gevrier, Seynod et Pringy) n’apporte aucun avantage. La jeune femme raconte que certains de ses collègues ont été ballottés de poste en poste. "D’autres avaient comme on dit, le cul entre deux chaises, sans poste réel."

Pour une grande partie des 3 300 agents de la fonction publique territoriale de la commune nouvelle d’Anney, la fusion réalisée il y a un peu plus d’un an, a entraîné un important mal-être au travail. Les syndicats CFDT, FA (fédération autonome), FO et UNSA ont lancé un mouvement de grève illimitée. Une délégation syndicale a été reçue ce jeudi par le maire de la commune nouvelle. "Nous avons obtenu quelques avancées, mais cela reste insuffisant", a déclaré un représentant syndical.

Jeudi soir, les syndicats ont décidé de suspendre le mouvement de grève illimité mais "nous nous remobiliserons si nécessaire" ont-ils indiqué.