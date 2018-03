Annecy, France

"Depuis la mi-février, nous constatons plus de jets de projectiles sur les vitres", explique Philppe Cantaloube. "Il y a aussi de plus en plus d’insultes, des claques et de nombreux actes d’incivilités envers les conducteurs et les contrôleurs", poursuit le délégué CFDT de la Sibra. Et le syndicat a fait les comptes. Il a recensé vingt-deux incidents depuis le début de l'année (contre vingt-sept au total en 2017) sur le réseau de transport en commun annécien. "Mes collègues en ont marre d’être pris pour des faire-valoir (par certains passagers des bus) : t’es conducteur, tu fermes ta gueule et tu conduis !".

Pour 1€40, on peu très bien se faire cracher dessus, prendre une gifle ou se faire menacer de mort. Beaucoup de collègues sont angoissés au moment de prendre leur service." Olivier, conducteur de bus à la Sibra.

Écoutez Olivier, chauffeur de bus depuis quinze ans à la Sibra à Annecy. Copier

Le 20 février dernier, un projectile était lancé sur l'une des vitres d'un bus de la SIbra. (photo CFDT Sibra) -

Plus de respect

Le syndicat rappelle que monter dans un bus implique d’avoir acheté son titre de transport. "Et le boulot des contrôleurs, c’est justement de contrôler. Sur Annecy, les bus ne sont pas gratuits", rappelle Philippe Cantaloube. "Ce que l’on demande, c’est que l’on respect notre métier. C’est un service public, nous sommes au service du public mais on doit présenter son titre de transport, respecter le règlement intérieur. C’est le respect du bien-être et le savoir vivre ensemble."