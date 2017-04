VIDÉO – A Annecy, les policiers traquent les automobilistes qui ne respectent pas les passages piétons

Un piéton qui s’engage sur les bandes blanches est prioritaire ! Une règle trop souvent bafouée par des automobilistes trop pressés. Depuis quelques semaines, les policiers annéciens font la chasse à ce genre de comportement en menant des opérations "piéton fantôme".

Un policier en civil posté près d’un passage piéton surveille le comportement des automobilistes. S’il voit un passant s’engager et une voiture qui ne s’arrête pas, il prévient ses collègues qui interceptent le conducteur. C’est le principe des opérations "piéton fantôme" mise en place depuis le début de l’année par le commissariat d’Annecy. "Le problème (…) aujourd’hui c’est la vitesse, explique le commandant Philippe Doucy. On a pas le temps de s’arrêter et on se dit ça passe. Et puis il y a aussi le fléau du téléphone portable qui perturbe le conducteur."

Un refus de priorité au niveau d’un passage piéton est passible d’une amende de 135 euros et entraine le retrait de quatre points sur le permis de conduire.

VIDÉO – Opération "piéton fantôme" des policiers avenue de Genève à Annecy