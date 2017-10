VIDÉO - Annecy : une rampe de 40 mètres de haut en pleine ville pour un Big Air spectaculaire

Impossible de passer sans la voir. A Annecy, la structure tubulaire de la rampe du Big Air impressionne par ses dimensions. Vendredi et samedi prochain, quelques-uns des meilleurs skieurs freestyle du monde s’élanceront sur cette rampe pour des sauts à couper le souffle.

Pour atteindre le sommet, il faut avaler quelques centaines de marches. Deux minutes trente secondes de montée et au bout… une vue imprenable sur le lac d’Annecy. "On est à quarante mètres de haut", indique Rafael Raggazoni, l’un des maitres des lieux. "C’est la plus grande structure jamais construite ici sur le Pâquier." Quarante mètres de haut, cent-dix de long et vingt de large, l’assemblage de tubes métalliques pèse plus de trois cents tonnes. "Ensuite, on ajoutera trois cents tonnes de neige de culture et de charges fixes."

Azote liquide

Une neige artificielle qui depuis quelques semaines fait débat. Plusieurs associations de défense de l’environnement ont critiqué les organisateurs du Big Air en pointant du doigt le caractère non écologique de la manifestation. Depuis, les organisateurs se défendent. "Ce sera une production 100% propre, assure Rafael Reggazoni. On a choisi un procédé qui utilise de l’azote liquide, un produit naturel, et l’eau du lac." Pas de pollution assure-t-il. Les responsables du Bir Air regrette cette polémique. Si ce n’est pas l’argument principale, elle a contribué à leur décision de ne pas reconduire l’évènement l’année prochaine (la première édition s’était déroulé en octobre 2016 sur la place des Romains.

L’accès au Big Air ce vendredi et samedi sera gratuit mais pour des raisons de sécurité, il est indispensable de récupérer son billet sur le site internet de la manifestation. La mairie d’Annecy a installé des blocs anti intrusion tout autour de la zone d’accueil du public.

-

Le Big Air est organisé en parallèle du High Five Festival, le festival international du film de ski freestyle (du 6 au 8 octobre).

Action de solidarité avec les réfugiés

Durant le High Five Festival, un collectif de skieur organise l’opération "Riders for Refugees", une collecte de vêtements chauds pour les réfugiés.

On a besoin de vêtements techniques et chauds. Nous les redistribuerons aux réfugiés notamment à ceux du camp de Vintimille (Italie)." - David Malacrida, membre de l’organisation du High Five Festival

ECOUTEZ David Malacrida, membre de l’organisation du High Five Festival Copier