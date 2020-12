VIDEO - Annick Baschou se souvient de son réveillon à Orléans avec Giscard d'Estaing

Le 31 décembre, Valéry Giscard d'Estaing et sa femme réveillonnent à Orléans, chez la famille Baschou : le président de la République voulait alors aller à la rencontre des Français. Annick Baschou, âgée aujourd'hui de 88 ans, se souvient d'une soirée à la fois “ordinaire et exceptionnelle”.

C'est l'une des images qui resteront du septennat de Valéry Giscard d'Estaing ! Le président de la République s'invitant à dîner, avec sa femme, le soir du Réveillon, chez une famille à Orléans, dans le quartier St Marceau, la famille Baschou. C'était le 31 décembre 1975.

Le télégramme de l'Elysée

Cette soirée-là, Annick Baschou, qui a aujourd'hui 88 ans, s'en souvient très bien. En janvier 1975, Son mari Jean (décédé depuis), alors éducateur spécialisé, avait écrit, comme 8 400 Français, au Président qui avait formulé son souhait de rencontrer des "Français ordinaires". La réponse est parvenue sous forme de télégramme, en décembre de la même année.

"Nous n'étions pas si surpris, finalement, puisque mon mari avait écrit !", raconte Annick Baschou. Même si elle n'a jamais su pourquoi ils avaient été choisis par l'Elysée. "Nous étions un couple avec 6 enfants, et vivions simplement, c'est peut-être pour ça..."

"Si c'était le président, tu ferais plus de chichis !"

Ce soir-là, au 15 bis route d'Olivet à Orléans, il y eut finalement 15 convives. "Nous n'avions rien changé à ce que nous avions prévu, nous avions simplement dit à nos amis qu'il y aurait deux invités supplémentaires. L'Elysée nous avait dit de garder le secret jusqu'au dernier moment. Nos enfants ont préparé les petits cartons blancs sur la table, mon deuxième fils, Bruno, me tannait : "Tout de même, tu pourrais nous dire qui va venir !" et comme je répondais de manière évasive, il a haussé les épaules : "Bah ! De toute façon, ce n'est pas le président de la République, parce qu'autrement tu ferais plus de chichis..." Mon mari et moi avions souri.

Il n'y eut donc aucun “chichi” lors de ce réveillon. Ni sur la table – du lapin et des haricots du jardin, un gâteau de Savoie maison, du champagne offert par l'Elysée – ni autour de la table : "Passé l'effet de surprise, insiste Annick Baschou, tout le monde a été très à l'aise, grâce à la simplicité dont a su faire preuve le couple présidentiel, arrivé peu après 20h – juste après les vœux à la télé ! Ce fut une soirée à bâtons rompus, nous avions très peu discuté politique, sauf, me semble-t-il, pour parler de la place des femmes". Les Giscard sont partis vers 1h du matin.

Les photos développées par le fils, au sous-sol

Au final, Annick Baschou garde de cet épisode "un très bon souvenir". "Ce fut, tout de même, une soirée exceptionnelle. Valéry Giscard d'Estaing était un homme de grande valeur." De cette soirée, elle conserve précieusement quelques photos prises et développées au sous-sol de la maison par son fils aîné, Eric, : "Nous ne voulions pas que quelqu'un d'autre ait la pellicule en main, c'était trop précieux pour nous !", sourit aujourd'hui l'octogénaire.

La famille Baschou fut ensuite invitée à l'Elysée à 2 reprises : en janvier 1976, pour une cérémonie de vœux, et le 14 juillet de la même année. En 1977, Jean Baschou devint conseiller municipal à Orléans, sur la liste conduite par Jacques Douffiagues, qui fut directeur de cabinet du secrétaire d'Etat Jean-Pierre Soisson, sous le septennant de Valéry Giscard d'Estaing