VIDÉO : après avoir été sanctionné pour non-port du masque obligatoire la Fougasse d'Uzès jette l'éponge

Épinglée pour ne pas avoir porté le masque obligatoire, la meilleure boulangerie de France 2018, la Fougasse d'Uzès jette l'éponge. Une campagne de protestation de mécontents sur le net et y compris dans l'établissement a eu raison du couple de gérants.

Béatrice et Antoine de la Fougasse d'Uzès.

Incroyable, porte close dans la meilleure boulangerie de France 2018. Panne de four, de condiments, confinement. Rien de tout ça, une campagne de délation sur le net et des clients agressifs parce que le personnel ne porte pas le masque. La police est venue dresser des amendes. Les patrons de l'établissement très réputé du Duché ont préféré baissé le rideau.

Des clients mécontents et des amendes en plus

Le personnel a lui aussi accepté de ne pas porter le masque. ne porte pas le masque. Illégal et la police est venue dresser des amendes. "l'atmosphère était trop lourde" explique le couple, "_nous fermons pour prendre le temps d'avoir un peu de recu_l".

Nous n'avons jamais obligé les salariés à ne pas porter le masque

Le couple qui gère la Fougasse d'Uzès estime que le masque les gênait dans leur travail "on ne voit plus le visage des clients, ce n'est pas dans l'esprit de notre commerce". Il s'est donc abstenu. "en plus dans nos métiers ce n'est pas simple". En prime, explique-t-il, nous prenions toutes les autres précautions. Les salariés étaient tous solidaires.

"Nous allons prendre le temps de la réflexion avant de réouvrir".

Je ne veux plus travailler dans ces conditions

Béatrice Trocmé n’imaginait pas faire l'objet d'une telle campagne de dénigrement. "Je ne veux plus travailler dans ces conditions". Le port du masque obligatoire dans son entreprise "ne correspond pas à la manière de voir mon activité". La Fougasse d'Uzès est fermée "pour une durée indéterminée", le temps de réfléchir à une autre façon de travailler.